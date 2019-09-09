Скончался бывший главный агроном Волгоградской области Федор Козловцев

Общество 09.09.2019 13:04
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09.09.2019 13:04
8 сентября 2019 года на 90 году жизни скончался Федор Леонтьевич Козловцев, заслуженный агроном РСФСР, кандидат сельскохозяйственных наук. Более 20 лет он являлся главным агрономом Волгоградской области, с 1985 года возглавлял Нижне-Волжский институт сельского хозяйства, более 10 лет был советником губернатора области по вопросам развития сельского хозяйства.
Козловцев был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почета», являлся Почетным гражданином хутора Троицкий Михайловского района.
Прощание с Федором Леонтьевичем состоится 10 сентября на Димитриевском кладбище с 10.00 до 11.00.
Коллектив ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования родным и близким Федора Леонтьевича.
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