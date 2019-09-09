«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google





«Ростелеком» на Юге и Северном Кавказе провел модернизацию комплексов Google Global Cache в собственной инфраструктуре сети. Теперь клиенты компании получили возможность пользоваться интернет-сервисами Google без задержек и на высокой скорости.

Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, с этой целью специалисты «Ростелекома» установили дополнительные серверы в центрах обработки данных компании и зарезервировали дополнительные вычислительные мощности. Перераспределение трафика происходило ночью, чтобы клиенты не испытали дискомфорта от проводимых на сети работ.

«Теперь YouTube для наших абонентов всегда вещает в формате HD, если таковой имеется в исходном видеофайле, а задержка получения контента за счет локализации его в регионах снизилась c 30-40 до 2-5 мс. Подобное решение дает возможность не только быстрее получать трафик, но и стабилизирует работу нашей инфраструктуры, что благоприятно отражается на клиентах», – отметил Сергей Онянов, технический директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Благодаря кэшированию* сервисов «Ростелеком» на Юге снизил нагрузку на магистральную сеть на 260 Гбит/с и теперь в случае аварийной ситуации перебои с интернетом не коснутся клиентов. Реализованный проект дает возможность смотреть без задержек видеоконтент YouТube в формате HD/UltraHD/4K.

«Я уже несколько лет являюсь клиентом «Ростелекома» и активно пользуюсь интернетом. Так как телевизор я не смотрю, различные видеохостинги, типа YouТube являются для меня основным источником информации. Очень приятно было отметить, что теперь мой интернет просто летает, когда я смотрю ролики в сети, причем иногда в таком качестве, что для наслаждения изображением подключаю полноформатный телевизор», – рассказал Андрей Суховцов, клиент «Ростелекома» из Краснодара.

Компания Google придерживается открытой политики взаимодействия с операторами связи по вопросам локализации их трафика. Будучи крупнейшим цифровым провайдером в стране, «Ростелеком»активно использует предоставленные партнерами возможности для модернизации сетевой инфраструктуры, которая является фундаментом для развития цифровой экономики в России.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома, условиях их подключения и об актуальных акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.





* Кеширование – промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше осуществляется быстрее, чем выборка исходных данных из более медленной памяти или удалённого источника, однако её объём существенно ограничен по сравнению с хранилищем исходных данных.



