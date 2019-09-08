В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших

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Происшествия 08.09.2019 20:15
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08.09.2019 20:15
В Дубовском районе Волгоградской области на так называемой «трассе смерти» - на 109 км автодороги «Волгоград-Сызрань» - снова ДТП с жертвами. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, столкнулись две фуры, водители которых погибли. По одной из версий, у одного из грузовиков лопнула шина. Подробности выясняются.
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