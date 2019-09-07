В Волгограде кинотеатр заманивал зрителей мнимыми скидками на билеты





Волгоградское УФАС предупредило кинопрокатчика о недопустимости недобросовестной рекламы, которая касалась скидок на билеты. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, волгоградец пришел в кинотеатр «Мори синема» в ТРЦ «Мармелад» с семьей на фильм, на который в рамках акции «Супер Вторник» они собирались попасть по билетам со скидкой – всего за 130 рублей. Однако в кинотеатре им заявили, что на этот фильм акция не распространяется. Хотя соответствующей информации об этом волгоградец не нашел. Чтобы не расстраивать своих детей, ему пришлось приобрести билеты по полной стоимости – по 260-300 рублей.

Волгоградское УФАС установило, что, действительно, ООО «Мори Синема Волга» доводит неполную информацию о скидках, в связи с чем компании выдано предупреждение со сроком исполнения до 1 октября.



