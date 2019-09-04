Общество 04.09.2019 14:17
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04.09.2019 14:17
Дополнительные машины скорой помощи и школьные автобусы получит Волгоградская область по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты РФ новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства из государственного бюджета выделено 10 миллиардов рублей.
Волгоградская область, согласно распоряжению, получит 70 дополнительных школьных автобусов, из них 29 вместительностью 10-12 человек; 37 единиц техники, рассчитанной на 21-24 пассажиров; четыре автобуса, предназначенные для перевозки 13-20 человек. Также 16 новых машин скорой помощи направят в образовательные и медицинские организации Волгоградской области.
По данным обладминистрации, за пять лет парк "неотложек" в регионе удалось обновить на 90%. Так, в 2016 году за счет средств федерального бюджета в регион поступили 53 автомобиля, в 2017-м — 27, в 2018 — 28. Также в 2016 году благодаря механизму частно-государственного партнерства полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи Волгограда и Волжского.
Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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