В Волгограде любителя шоколада оштрафовали за воровство

Общество 04.09.2019 11:05
324 0
04.09.2019 11:05
Почти в три раза больше стоимости украденного шоколада заплатит житель Волгограда, признанный виновным в мелком хищении, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Краснооктябрьского районного суда. Установлено, что мужчина украл из гипермаркета 30 плиток шоколада стоимостью 1117 рублей 80 копеек. За содеянное ему назначен административный штраф в сумме 3000 рублей.
Реклама
Популярное по теме
02.09.2019 20:15
34534 9
21.08.2019 12:34
31016 14
09.08.2019 20:13
22365 32
В Волгограде нарушившим сроки ремонта дорог подрядчикам нашли замену04.09.2019 09:34
В Красноармейском районе Волгограда благоустроят территорию возле танка Т-3403.09.2019 17:48
В Волгограде 14 микроавтобусов выходят на маршрут «Детский центр – ЖД-больница»03.09.2019 16:47
Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоска03.09.2019 16:13
Волгоградские школьники выстроились в слово "Мир"03.09.2019 15:20
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей03.09.2019 13:11
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамвая03.09.2019 12:58
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской области03.09.2019 08:40
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»02.09.2019 20:15
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарства02.09.2019 17:39
РУСАЛ начинает прием заявок от волонтеров на конкурс грантов «Помогать просто»02.09.2019 15:26
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочих02.09.2019 15:00
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил дерево02.09.2019 14:26
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителей02.09.2019 14:20
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилей02.09.2019 14:14
Реклама