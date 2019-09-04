Общество

В Волгограде любителя шоколада оштрафовали за воровство

Общество 04.09.2019 11:05
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04.09.2019 11:05


Почти в три раза больше стоимости украденного шоколада заплатит житель Волгограда, признанный виновным в мелком хищении, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Краснооктябрьского районного суда. Установлено, что мужчина украл из гипермаркета 30 плиток шоколада стоимостью 1117 рублей 80 копеек. За содеянное ему назначен административный штраф в сумме 3000 рублей.   

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