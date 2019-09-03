Происшествия

В Волгоградской области студент убил местного жителя в драке

Происшествия 03.09.2019 10:01
4444 10
03.09.2019 10:01


Студента Жирновского нефтяного техникума задержали по подозрению в избиении 41-летнего мужчины, который получил перелом основания черепа и скончался в больнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области, травмы мужчина получил во время драки со студентом во дворе многоквартирного дома по улице Зеленая. Сотрудники Росгвардии - младший сержант Роман Мечетин и старший сержант Константин Мокроусов нашли студента по фрагменту номера машины ВАЗ, на которой он скрылся. Автомобиль был обнаружен  во дворе дома по ул. Ломоносова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)
10.08.2019 14:21
108167 0
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)
21.08.2019 08:59
14476 16
Столкновение "Лады" с "Кадиллаком" на пустой дороге в центре Волгограда попало на видео
06.08.2019 10:00
31954 14
Происшествия
03.09.2019 11:04
Происшествия 03.09.2019 11:04
6425 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.09.2019 10:32
Происшествия 02.09.2019 10:32
1963 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.09.2019 18:32
Происшествия 01.09.2019 18:32
3430 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.09.2019 10:28
Происшествия 01.09.2019 10:28
2260 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.08.2019 16:14
Происшествия 31.08.2019 16:14
8760 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.08.2019 10:47
Происшествия 31.08.2019 10:47
1768 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.08.2019 09:06
Происшествия 31.08.2019 09:06
4892 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.08.2019 09:12
Происшествия 30.08.2019 09:12
2628 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2019 22:31
Происшествия 29.08.2019 22:31
5221 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2019 10:30
Происшествия 29.08.2019 10:30
1778 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2019 09:31
Происшествия 29.08.2019 09:31
5601 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 16:37
Происшествия 28.08.2019 16:37
3220 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 10:12
Происшествия 28.08.2019 10:12
1507 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 08:43
Происшествия 28.08.2019 08:43
8455 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 12:33
Происшествия 27.08.2019 12:33
22298 28 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
12:58
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:05
Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»Смотреть фотографии
10:02
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом городаСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области студент убил местного жителя в дракеСмотреть фотографии
08:40
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцы оставили после празднования Дня города 300 кубометров мусораСмотреть фотографии
11:05
Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградамиСмотреть фотографии
11:01
Половина населения Волгограда за праздники воспользовалась общественным транспортомСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщиныСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСПСмотреть фотографии
07:49
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работеСмотреть фотографии
20:23
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знанийСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавалСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 