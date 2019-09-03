В Волгоградской области студент убил местного жителя в драке

Происшествия 03.09.2019 10:01
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03.09.2019 10:01
Студента Жирновского нефтяного техникума задержали по подозрению в избиении 41-летнего мужчины, который получил перелом основания черепа и скончался в больнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области, травмы мужчина получил во время драки со студентом во дворе многоквартирного дома по улице Зеленая. Сотрудники Росгвардии - младший сержант Роман Мечетин и старший сержант Константин Мокроусов нашли студента по фрагменту номера машины ВАЗ, на которой он скрылся. Автомобиль был обнаружен во дворе дома по ул. Ломоносова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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