В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарства

Общество 02.09.2019 17:39
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02.09.2019 17:39
Волгоградский областной суд восстановил право инвалида на бесплатное обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, с иском к областному комитету здравоохранения обратился прокурор Дзержинского района. Надзорное ведомство установило, что жительница Волгограда, которая является инвалидом 2 группы в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы и имеет право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом "Бозентан", не может его получить. Данный препарат отнесён к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год.
1 февраля 2019 года в адрес облкомздрава было направлено ходатайство об оказании ей содействия в получении данного препарата, однако экспертным советом комитета здравоохранения данный вопрос не разрешен, что нарушает права инвалида на получение бесплатной медицинской помощи и создает угрозу для его жизни и здоровья. Решением Ворошиловского районного суда требования прокурора Дзержинского района Волгограда удовлетворены, на комитет здравоохранения Волгоградской области возложена обязанность по обеспечению инвалида лекарственным препаратом "Бозентан". Решение суда обращено к немедленно исполнению. Не согласившись с постановленным решением, ответчик обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Однако Волгоградский областной суд отклонил доводы жалобы, посчитав выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
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