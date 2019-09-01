От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавал

Общество 01.09.2019 19:27
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01.09.2019 19:27
Одним из самых ярких моментов празднования Дня города в Волгограде стало театрализованное шествие. Как сообщает ИА «Высота 102», участники карнавального действа прошли по улице Советской от пересечения с Комсомольской до интерактивного музея. Возглавили шествие колонны, символизирующие три эпохи – Царицын, Сталинград, Волгоград.
В ярких исторических костюмах перед горожанами и гостями Волгограда предстали артисты семи волгоградских театров – музыкального, молодежного, казачьего, ТЮЗа, НЭТа, «Царицынской оперы» и областного кукольного театра.
Среди участников шествия можно было разглядеть царицынского воеводу, Петра Первого, Екатерину Вторую, солдат Советской Армии, пионеров. Современный город представили юные гимнасты, футболисты, велосипедисты, байкеры и даже королевы красоты.
Тротуары улицы Советской были усеяны зрителями торжества, которые скандировали артистам и беспрерывно их снимали на камеры мобильных телефонов. Завершилось театрализованное шествие на площадке возле музея «Россия – моя история» вокально-хореографической постановкой.
В 19.00 на нижней террасе набережной начался большой гала-концерт с участием певицы Елки, кульминацией которого в 22.00 станет фейерверк.
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