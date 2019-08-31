В Волгограде из-за нелетной погоды отменили авиашоу в День города

Авиашоу должно было пройти в рамках акции «Военная служба по контракту – Твой выбор!». Ожидалось,что в небе появятся вертолеты, штурмовики, бомбардировщики, истребители.

Запланированное на 1 сентября в День города авиашоу в небе над Волгоградом отменено. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы мероприятия, причиной явились неблагоприятные погодные условия на аэродроме вылета самолетов.