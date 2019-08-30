Общество

В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатра

Общество 30.08.2019 10:16
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30.08.2019 10:16


Больше тысячи кубометров бетонной смеси залито в основание будущего амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего для обустройства фундаментной плиты сооружения  потребуется свыше 2000 тысяч кубометров смеси.  
Возводимый на набережной амфитеатр – первое подобное сооружение в Волгограде. Перед тем, как приступить к обустройству основания, специалисты произвели выемку около 16 тысяч кубометров грунта и углубили чашу амфитеатра на 5, 5 метров. Готовый объект общей вместимостью более 2300 посадочных мест будет возвышаться над землей более чем на 12 метров.
Одновременно на нижней террасе набережной продолжаются земляные работы для последующего монтажа магистральных труб будущей поливочной системы, ведется устройство других инженерных сетей, осуществляется восстановление подпорных стен. На строительной площадке трудятся порядка 125 человек и 17 единиц крупногабаритной спецтехники. 
По окончании комплекса работ на обновляемом участке набережной появится современное и  комфортное прогулочное пространство с летним амфитеатром, спортивными и игровыми зонами и обширной парковой зоной. В парке помимо прогулочной аллеи  будут обустроены велодорожка и скейт-площадка. Также специалисты восстановят фонтаны у речпорта, которые долгое время находились в разрушенном состоянии.

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