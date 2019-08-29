Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшие

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Происшествия 29.08.2019 22:31
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29.08.2019 22:31
Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Пежо», который врезался в маршрутку. По предварительной информации, водитель «Ниссана» пытался объехать пробку, которая образовалась на плотине из-за сломавшейся фуры. Известно, что у водителя иномарки, который спровоцировал ДТП, нет прав на управление автомобилем. В аварии пострадали два человека, которые находились в «Пежо». Медицинская помощь понадобилась и водителю «Ниссана». Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте проишествия работают сотрудники ГИБДД.
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