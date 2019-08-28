В день города в Волгограде объявили банный день

Общество 28.08.2019 14:08
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28.08.2019 14:08
Знаменитые "Сурские бани", которые недавно отметили свое 85-летие, решили не остаться в стороне от празднования Дня города и по-своему присоединиться к банному фестивалю " БаняLif". Как сообщил ИА "Высота 102" генеральный директор учреждения Николай Султанов, гости и жители города на Волге смогут познакомиться с историей и культурой русских бань, посетив их учреждение 1 сентября.
Двери бань откроются в 8 утра и будут работать до 21.00 по самым низким ценам. "В город приедут многие известные банщики из разных уголков России и Беларуси, и, думаю, им также, как и всем любителям банного отдыха, будет интересно посмотреть на наше уникальное здание, которое остается не только прекрасным местом отдыха, но и предметом особой гордости волгоградцев ", - говорит Султанов.
Он напомнил, что аналогов их заведению нет, а "живой" пар, которым славятся "Сурские бани", обладает многими целебными свойствами.
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