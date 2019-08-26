Общество

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалий» завоевали призовое место в экстремальном забеге «Евровызов – 2019»

Общество 26.08.2019 10:54
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26.08.2019 10:54


Команда из пятерых спортсменов «ЕвроХим-ВолгаКалий» успешно поборолась за честь «Котельниково – Земля Героев» в  забеге на выносливость в Ковдорском районе неподалеку от посёлка Ёнский.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Евровызов» котельниковцам прислали сотрудники «Ковдорского ГОКа», представляющие Гиперборею – легендарную цивилизацию, которая когда-то располагалась в тех местах.
Всего в гонке на выживание приняли участие 35 команд из различных регионов присутствия предприятий «ЕвроХима».
Как отметили участники забега, бег по пересеченной местности, преодоление водных преград, подъем тяжестей, рывки и прочие серьезные испытания команда успешно преодолела благодаря сплоченности. В итоге котельниковцы заняли призовое, третье место.

Экстремальная гонка стала центральным событием этнофестиваля «Гиперборея», который второй год проходит в городе Ковдоре Мурманской области. Котельниковцы посетили мастер-классы по сплаву на байдарках и катамаранах, сувенирную мастерскую, попробовали блюда традиционной кухни саамов и коми-ижемцев, зарядились энергией рок-концерта и заглянули в подсознательное во время шаманских обрядов у костра.
Гиперборея приняла ответный вызов, и «Котельниковская Земля Героев» испытает ковдорцев на прочность во время «Шахтерской соли» - кросс-фита, который состоится в городе Котельниково осенью этого года.

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