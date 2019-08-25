Общество

В Волгоградской области нефтяной район с размахом отметил свое 60-летие

Общество 25.08.2019 16:37
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25.08.2019 16:37


В Жирновске прошли торжества в честь 60-летия района. На главной площади города  возле дворца культуры для жителей выступили творческие коллективы из Москвы, Волгограда и местных учреждений культуры, сообщает ИА «Высота 102». По завершении праздника его участников ждал большой салют.
Среди почетных гостей Дня города была депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Она поздравила жирновчан с праздником и вручила благодарственные письма, а также подарки профессионалам различных отраслей. 



Первую скважину  для промышленной добычи черного золота на территории региона открыли в селе Жирное, будущем Жирновске, 70 лет назад. Поэтому день рождения города и района здесь традиционно совмещают с профессиональным праздником нефтяников. По одной из легенд, Жирным (ударение на последний слог) село назвали из-за образования на поверхности реки Медведицы маслянистых нефтяных пятен. Сегодня в муниципальном образовании, где по-прежнему добывается полезное ископаемое, проживает почти 40 тысяч человек. Это один из самых северных районов области, удаленный от Волгограда на 320 километров.

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