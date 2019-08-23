













Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время прогулки по Набережной бросил монетку в Волгу около известного памятника с образом чайки, посвященного великой русской реке. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Этой традиции придерживаются гости Волгограда, которые снова хотят вернуться в город.









Виктор Зубков сегодня проинспектировал благоустройство Набережной и поймы реки Царица в сопровождении губернатора Волгоградской области и главы Волгограда Виталия Лихачева. В повестке визита председателя совета директоров «Газпрома» также посещение агрокомплекса «Волжский» и участие в совещании по дальнейшему развитию газификации и сфера газомоторного топлива в регионе. Напомним, Виктор Зубков является почетным гражданином города-героя Волгограда. В 2012 году этого звания его удостоили депутаты Волгоградской гордумы.











