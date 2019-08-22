Общество 22.08.2019 18:55
5900 18
22.08.2019 18:55
Виталий Лихачев, глава Волгограда назначен в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ главы государства. «Это назначение подчеркивает ваш несомненный профессионализм и большой опыт в организации работы муниципальных образований», - говорится в правительственной телеграмме, направленной в адрес главы Волгограда.
Справка. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления является совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. Основными задачами являются: подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений её реализации; рассмотрения вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления. В состав совета входят руководители администрации президента РФ, федеральные министры, депутаты Госдумы, губернаторы и мэры. 20 августа 2019 года президент Владимир Путин своим указом обновил состав и президиум Совета по развитию местного самоуправления. В составе совете теперь ровно 50 человек, на одного участника больше, чем было ранее. Председателем совета по-прежнему является глава государства, а во главе президиума - премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, в 2018 году Виталий Лихачев вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и председателем регионального парламента Николаем Семисотовым вошел в состав президентского кадрового резерва.
Реклама
Популярное по теме
27.07.2019 20:52
29370 0
21.08.2019 12:34
28516 14
04.08.2019 15:18
24858 0
В Волгограде в час пик встали скоростные трамваи22.08.2019 18:45
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекорд22.08.2019 16:39
В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыба22.08.2019 13:45
В ЦПКиО Волгограда английские розы удостоились ночной подсветки22.08.2019 13:27
В Волжском устанавливают солнечные чудо-часы22.08.2019 12:13
В Волгоградской области 2 тысячи человек получили «звание» предпенсионеров22.08.2019 12:07
«Отмените жару!»: руководство передвижного зоопарка в Волгограде оправдалось за страдающих животных21.08.2019 15:33
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке21.08.2019 12:34
В Волгограде жителей частного сектора удивляют "странности" с платежами за воду21.08.2019 10:28
В Волгоградской области суд запретил заказные маршрутки в Ерзовку21.08.2019 10:13
В Волгограде прокуроры достали редкое лекарство для ребенка-инвалида21.08.2019 09:49
В детском центре «Рассвет» отдохнуло около тысячи волгоградских школьников21.08.2019 09:14
В парке Волгограда на месте печально известного фонтана построят новый20.08.2019 17:13
В ВолгГТУ продолжается набор на заочную форму обучения20.08.2019 16:38
Волгоградская область провожает лето адской жарой20.08.2019 16:07
Реклама