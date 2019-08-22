



Виталий Лихачев, глава Волгограда назначен в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ главы государства. «Это назначение подчеркивает ваш несомненный профессионализм и большой опыт в организации работы муниципальных образований», - говорится в правительственной телеграмме, направленной в адрес главы Волгограда.

Справка. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления является совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. Основными задачами являются: подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений её реализации; рассмотрения вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления. В состав совета входят руководители администрации президента РФ, федеральные министры, депутаты Госдумы, губернаторы и мэры. 20 августа 2019 года президент Владимир Путин своим указом обновил состав и президиум Совета по развитию местного самоуправления. В составе совете теперь ровно 50 человек, на одного участника больше, чем было ранее. Председателем совета по-прежнему является глава государства, а во главе президиума - премьер-министр Дмитрий Медведев.