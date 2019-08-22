Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов





Разнообразные призы ожидают участников совместной промоакции Сбербанка, платежной системы Visa и ретейловой группы «АШАН Ритейл Россия» (торговые марки «АШАН» и «АТАК»), которая проходит в течение шести недель — с 13 августа по 22 сентября. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, оплатив покупку в любом магазине АШАН или АТАК картой Visa Сбербанка на сумму от 2000 рублей и зарегистрировавшись на промостранице акции , можно выиграть смартфон или сертификат на путешествие на сумму 150 000 рублей. Каждую неделю разыгрываются 10 смартфонов и одна поездка. Первые 50 000 участников акции получают 100 рублей на счет мобильного телефона.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Мы предоставляем возможность нашим клиентам сделать привычные покупки товаров в гипермаркетах «АШАН» еще приятнее. Теперь поход за продуктами дает шанс выиграть путешествие, смартфон или получить приятный подарок».

Екатерина Хан, руководитель по платежным инструментам «АШАН Ритейл Россия»: «Наши покупатели любят различные акции, особенно с получением подарков и призов. Мы стараемся создать особенный клиентский опыт не только в ассортименте товаров и ценовой политике, но и реализуя современные платежные решения совместно с финансовыми партнерами. Сбербанк и VisaInternational— крупнейшие из них. Спасибо нашим партнерам за совместную реализацию прекрасного предложения для наших клиентов».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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