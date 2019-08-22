Общество

В Волжском устанавливают солнечные чудо-часы

Общество 22.08.2019 12:13
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22.08.2019 12:13


На территории у Дома быта в Волжском приступили к установке аналемматических часов, которые изготовили для Волжского по специальному заказу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в центре 2,5-метрового циферблата расположена площадка с отметками времени года. Встав на соответствующую отметку, любой желающий определит время по собственной тени.
Работы по благоустройству территории сквера и площади перед домом быта в 21 микрорайоне выполняют специалисты ООО «АС-ГРУПП» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сегодня на данном участке рабочие приступили к монтажу светильников и произвели запуск полива. Полив зеленых насаждений здесь будет осуществляться в автоматическом режиме. Сотрудники подрядной организации продолжают установку малых архитектурных форм. 
В рамках второго этапа благоустройства на данном участке проведут работы по озеленению – высадят молодые деревья и кустарники, а также выполнят благоустройство территории вдоль ул. Мира от Дома быта до здания Сбербанка (ул. Мира, 71). Работы по благоустройству завершатся до 30 октября.

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