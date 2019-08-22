В Волжском устанавливают солнечные чудо-часы





На территории у Дома быта в Волжском приступили к установке аналемматических часов, которые изготовили для Волжского по специальному заказу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в центре 2,5-метрового циферблата расположена площадка с отметками времени года. Встав на соответствующую отметку, любой желающий определит время по собственной тени.

Работы по благоустройству территории сквера и площади перед домом быта в 21 микрорайоне выполняют специалисты ООО «АС-ГРУПП» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня на данном участке рабочие приступили к монтажу светильников и произвели запуск полива. Полив зеленых насаждений здесь будет осуществляться в автоматическом режиме. Сотрудники подрядной организации продолжают установку малых архитектурных форм.

В рамках второго этапа благоустройства на данном участке проведут работы по озеленению – высадят молодые деревья и кустарники, а также выполнят благоустройство территории вдоль ул. Мира от Дома быта до здания Сбербанка (ул. Мира, 71). Работы по благоустройству завершатся до 30 октября.