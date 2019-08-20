В Волгоградской области продолжается рассылка налоговых уведомлений по почте заказными письмами и онлайн в личные кабинеты налогоплательщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС по Волгоградской области, возможно у жителей региона, получивших налоговое уведомление на уплату налогов за 2018 год, может возникнуть вопрос: «Почему помимо налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов еще добавился налог на доходы физических лиц?».

Многие граждане, получившие налоговое уведомление, в котором содержится сумма НДФЛ, поспешили обратиться в территориальные налоговые инспекции по формированию сумм к уплате в части налога на доходы физических лиц. В ведомстве разъяснили. Дело в том, что в связи с изменением налогового законодательства в 2017 году налогоплательщики - физические лица, по которым налоговыми агентами налог передан на взыскание в налоговые органы, самостоятельно уплачивают НДФЛ на основании предъявленного налоговым органом уведомления.

Это могут быть выплаты, как в денежном, так и в натуральном выражении, например, приз за участие в конкурсе, отдельные выплаты по судебным решениям, расчет за выполненные работы или услуги в виде готовой продукции или сырья, чаще всего за предоставление земельных участков (паев) в аренду.

Налоговые агенты должны удерживать с суммы выплат доходов физическим лицам налог и перечислять его в бюджет. Но, если налог все-таки не удержан, в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором были произведены выплаты, в налоговую инспекцию подаются сведения об этих фактах. Подобные обязанности предусмотрены ст. 226 НК РФ и не зависят от условий договора или наличия либо отсутствия каких-то соглашений с налогоплательщиком - физическим лицом.

Налоговый агент обязан также уведомить самого гражданина о том, что взыскание налога по нему передано в налоговый орган.

Если физические лица получили от работодателей такие уведомления, им не нужно, как ранее, сдавать налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ, а необходимо дождаться получения от налогового органа налогового уведомления, по которому заплатить налог не позднее 1 декабря.

В случае несогласия с суммами, указанными в налоговом уведомлении, вопросы необходимо задавать налоговым агентам, то есть источникам выплаты доходов, с которых, по их сведениям, представленным в налоговый орган, не был удержан налог.

А еще лучше, не дожидаясь налогового уведомления, сразу после получения от организации-источника выплаты дохода сведений о неудержанном налоге, обратиться к налоговому агенту на предмет правомерности передачи налога на взыскание.

В случае, если сведения поданы налоговым агентом неправильно, необходимо, чтобы он представил в налоговую инспекцию уточненные сведения по форме 2-НДФЛ. Это поможет избежать лишних затрат налоговых органов при направлении налоговых уведомлений, а налогоплательщиков избавит от лишних хлопот.

Пока уточненные сведения не будут представлены, инспекции не смогут внести никаких изменений в налоговые обязательства, заключили в ведомстве.



