Общество 20.08.2019 10:48
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20.08.2019 10:48
Мэрия Волгограда объявила электронные аукционы на завершение комплексной реконструкции восьми объектов, расположенных в Тракторозаводском и Советском районах, сообщает ИА «Высота 102». В городской администрации пояснили, что новым подрядчикам предстоит доделать примерно 80% работ.
Так, в Тракторозаводском районе новому исполнителю предстоит завершить обновление улиц Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Гроссмана, Клименко и Менжинского. В Советском районе продолжение восстановительных работ ожидается на ул. Автомобилистов и Полухина. Напомним, в конце июля муниципалитет в одностороннем порядке расторг контрактные отношения с двумя подрядными компаниями - «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ», - не выполнявшими обязательства по срокам работ. Отставание от графика было выявлено муниципальными службами в ходе плановых проверок. Специалисты службы заказчика МУ «Комдорстрой» неоднократно указывали руководителям предприятий на отставания, в адрес компаний были направлены письменные уведомления с требованием устранить нарушения, также сделаны соответствующие записи в журналах производства. Однако, в ходе повторных проверок выяснилось, что отставание от установленных сроков сохраняется. Несмотря на то, что качество нового покрытия соответствовало всем нормам и требованиям, муниципалитет принял решение о расторжении контрактов, поскольку дальнейшее нарушение сроков могло поставить под угрозу выполнение запланированных работ. Площадь объектов, работы на которых выполнялись с нарушениями, составляет менее 16% от общей площади, намеченной к реконструкции в Волгограде в 2019 году. На сегодняшний день из 39 ранее запланированных объектов полностью закончены работы на 23 дорогах, восстановление остальных близится к завершению.
В текущем году на средства экономии планируется восстановить еще шесть объектов уличной сети Волгограда. На улицах Джаныбековской, 51-й Гвардейской работы уже активно ведутся, на местном проезде по ул. Еременко, дороге на р.п. Горьковский начало реконструкции планируется в ближайшие дни.
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