Телеком

Волгоградцы активно наблюдают за своими домами

Телеком 16.08.2019 11:09 Реклама
1245 0
16.08.2019 11:09 Реклама


Количество абонентов услуги «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Волгограде и области увеличилось на 70% с начала года и таким образом достигло 700 домохозяйств, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Рост числа пользователей сервиса обусловлен потребностью жителей частного сектора региона в безопасности дома и хозяйства, считают в «Ростелкоме».
«Видеонаблюдение» – цифровой продукт «Ростелекома», предназначенный для контроля жилых помещений и придомовых территорий. Сервис сохраняет видеозаписи в облачный архив и обеспечивает возможность их просмотра в течение 7 дней через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на любых моделях современных смартфонов. 
Широкоугольная Wi-Fi HD камера фиксирует звук и движение и при необходимости отправляет клиентам соответствующие уведомления. Приложение сервиса поддерживает полноэкранный режим, сохранение скриншотов, скачивание видео в формате mp4.
Своим опытом поделилась жительница Волгоградской области Татьяна Иванова: «У нас частный дом и мы давно хотели установить на приусадебном участке камеры, чтобы с работы можно было видеть, что у нас там творится. Но всё средств не хватало. Как только я узнала, что камеру можно взять рассрочку у «Ростелекома» без процентов, сразу купила две. Одну повесили напротив дома – с этой камеры огород и парковку видно; вторую установили в доме. С нами бабушка старенькая живет, телефонный звонок часто не слышит. А с камеры мы можем всегда посмотреть, все ли у неё нормально».  
Как отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов, преимущество услуги в том, что ей очень просто управлять. Достаточно скачать себе на телефон мобильное приложение «Умный дом» или зайти на сайт «Ростелекома». «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть на компьютере или смартфоне все, что происходит в доме. Важно, что и запись сохраняется не на вашем устройстве, занимая место и ресурсы, а в облачном хранилище». 
Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение услуги можно в офисах продаж Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800и на сайте компании.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и Камышина
17.07.2019 10:22
1552 0
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
14.08.2019 16:34
2084 0
Yota снижает стоимость роуминга
13.08.2019 14:05
1157 0
Телеком
14.08.2019 16:34
Телеком 14.08.2019 16:34
2084 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.08.2019 10:02
Телеком 14.08.2019 10:02
883 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.08.2019 14:05
Телеком 13.08.2019 14:05
1157 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.08.2019 17:23
Телеком 12.08.2019 17:23
1256 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.08.2019 16:32
Телеком 08.08.2019 16:32
3841 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.08.2019 16:02
Телеком 08.08.2019 16:02
427 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.08.2019 16:03
Телеком 05.08.2019 16:03
3154 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
01.08.2019 17:00
Телеком 01.08.2019 17:00
4072 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2019 16:39
Телеком 30.07.2019 16:39
2274 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2019 13:54
Телеком 30.07.2019 13:54
611 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.07.2019 10:43
Телеком 29.07.2019 10:43
1687 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.07.2019 16:31
Телеком 24.07.2019 16:31
4614 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.07.2019 15:22
Телеком 22.07.2019 15:22
2305 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.07.2019 10:42
Телеком 18.07.2019 10:42
4080 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.07.2019 10:22
Телеком 17.07.2019 10:22
1552 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:18
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global FinanceСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде госавтоинспекторы анонсировали масштабные рейдыСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальшеСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде наконец-то отремонтируют памятник на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизииСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде ремонт кинотеатра «Юбилейный» по суду лег на плечи собственникаСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцы активно наблюдают за своими домамиСмотреть фотографии
11:09
«Пока не сносят»: собачьему приюту в Волгограде дали шансСмотреть фотографии
09:18
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской ГерманииСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области стали гасить долги по зарплатеСмотреть фотографии
08:14
Волгоградец наказал «Аэрофлот» за смену аэропортовСмотреть фотографии
21:55
В Волгограде при строительстве нового участка Первой Продольной на озеленение потратят почти 40 млн рублейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Похоронная монополия в Волгограде по-прежнему волнует только УФАС Смотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Мэр Саратова Михаил Исаев все бросил и приехал в ВолгоградСмотреть фотографии
18:14
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж" Смотреть фотографии
15:55
В Волгограде хотят снести собачий приютСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде памятник Великой Отечественной войны окружили мертвые деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
За «Память» спросят со всех: Волгоградское УФАС готово поднять федеральный скандал Смотреть фотографии
13:08
Похитителей плаката кандидата в депутаты Волгоградской областной думы будет искать полицияСмотреть фотографии
12:04
Волгоградское УФАС набирает общественников в «антимонопольный дозор»Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денег Смотреть фотографии
11:15
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейнеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
08:43
Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных селСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое местоСмотреть фотографии
20:17
В Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка утонула в бассейнеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсийСмотреть фотографии
17:32
Жители глубинки Волгоградской области потеряли деньги в лопнувшем кооперативе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 