Волгоградцы активно наблюдают за своими домами

Телеком 16.08.2019 11:09 Реклама
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16.08.2019 11:09 Реклама
Количество абонентов услуги «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Волгограде и области увеличилось на 70% с начала года и таким образом достигло 700 домохозяйств, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Рост числа пользователей сервиса обусловлен потребностью жителей частного сектора региона в безопасности дома и хозяйства, считают в «Ростелкоме».
«Видеонаблюдение» – цифровой продукт «Ростелекома», предназначенный для контроля жилых помещений и придомовых территорий. Сервис сохраняет видеозаписи в облачный архив и обеспечивает возможность их просмотра в течение 7 дней через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на любых моделях современных смартфонов.
Широкоугольная Wi-Fi HD камера фиксирует звук и движение и при необходимости отправляет клиентам соответствующие уведомления. Приложение сервиса поддерживает полноэкранный режим, сохранение скриншотов, скачивание видео в формате mp4.
Своим опытом поделилась жительница Волгоградской области Татьяна Иванова: «У нас частный дом и мы давно хотели установить на приусадебном участке камеры, чтобы с работы можно было видеть, что у нас там творится. Но всё средств не хватало. Как только я узнала, что камеру можно взять рассрочку у «Ростелекома» без процентов, сразу купила две. Одну повесили напротив дома – с этой камеры огород и парковку видно; вторую установили в доме. С нами бабушка старенькая живет, телефонный звонок часто не слышит. А с камеры мы можем всегда посмотреть, все ли у неё нормально».
Как отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов, преимущество услуги в том, что ей очень просто управлять. Достаточно скачать себе на телефон мобильное приложение «Умный дом» или зайти на сайт «Ростелекома». «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть на компьютере или смартфоне все, что происходит в доме. Важно, что и запись сохраняется не на вашем устройстве, занимая место и ресурсы, а в облачном хранилище».
Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение услуги можно в офисах продаж Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800и на сайте компании.
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