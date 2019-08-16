Общество

Коммунальщики идут на «Берег» слушать «Крик реки»

Общество 16.08.2019 12:33 Реклама
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16.08.2019 12:33 Реклама


Коммунальщики Волгограда впервые примут участие в фестивале молодежи «Берег». «Управление отходами – Волгоград» и другие компании коммунального хозяйства города объединились, чтобы в сотрудничестве с известными волгоградскими художниками Станиславом Азаровым и Дмитрием Зиминым провести художественную эколого-просветительскую акцию «Крик реки», сообщили ИА «Высота 102» организаторы акции.
В программе мероприятия 10 интерактивных и образовательных площадок, 20 живых концертов, фудкорт для ценителей уличной еды, а также знаменитые гости. Организаторы фестиваля говорят, что название фестиваля подчеркивает его миссию: «Живя на берегу великой реки, нужно помнить о бережном отношении к природе». Коммунальные компании заботятся об этом в своей повседневной практике. 
Для ресурсоснабжающих организаций, поставщиков воды и тепла это сокращение потерь, повышение эффективности использования природных ресурсов, прекращение сброса неочищенных стоков, которые до недавнего времени угрожали чистоте не только Волги, но и впадающих в нее малых рек. 
«Миссия регионального оператора в сфере ТКО продиктована самой реформой сферы обращения с отходами: избавить страну от мусора, — заявили сотрудники компании. — Чистота, забота об экологическом благополучии — это цель преобразований в коммунальном хозяйстве». 
На фестивале коммунальщики предложат гостям принять участие в экологическом перформансе, а самым младшим покажут, как устроен водопровод. 
«Крик реки» — это призыв к горожанам вместе заботиться о нашем общем доме – планете Земля.  Река просит нас о помощи — она должна быть чистой и полноводной», — считают организаторы акции.
Коммунальщики Волгограда приглашают горожан не только принять участие в мероприятии, но и показать пример ответственного экологического поведения: прийти на фудкорт со своей посудой, чтобы не увеличивать объемы мусора на планете одноразовыми тарелками и стаканами. 
Справка: Фестиваль «Берег» пройдет 24 августа в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

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