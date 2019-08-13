В храме Садов Придонья Владыка напомнил о величии воина





Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил Божественную литургию в храме Садов Придонья в честь престольного праздника Святого мученика Иоанна Воина, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Садов Придонья».

В день памяти Святого храм по традиции был полностью заполнен верующими: прихожанами, паломниками из города и области, сотрудниками компании «Сады Придонья». Около двухсот человек пришли на торжественное богослужение, которое провел Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Обращаясь к многочисленным верующим, Владыка напомнил, что Святой имел достоинство и воина, и мученика, а воевал он против духов злобы поднебесной.

«Как говорит и учит нас божественный Павел: «Никто из воинов не получает божественной награды, если он законно не пострадал и не проявил подвиг», — обратился к прихожанам Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, — Лежа на диване, никто не совершает подвиг. И мы с вами, думая о венце небесном и венце духовном, должны спрашивать законно ли мы страдаем, не от своих ли страстей, прожигая себя?Если мы научимся претерпевать эти страдания, претерпевать благодушно, безропотно, без осуждения, а с благодарностью Богу, то такой человек становится истинным бескровным мучеником Христовым».

После трёхчасовой службы состоялся крестный ход, а затем президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин провёл экскурсию на вертолёте, откуда митрополит смог увидеть масштабы садов компании и совершил обряд освящения. Владыка отметил духовную и практическую важность работы компании, ведь «Сады Придонья»— это больше, чем полезные и вкусные продукты, это и создание новых рабочих мест, изабота об экологии, и строительство социальных объектов для жителей посёлка, а также духовное развитие и формирование правильных жизненных ценностей у подрастающего поколения.



