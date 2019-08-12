В Волгограде на одном пятачке встретились ЛГБТ-молодежь и антигеи (ВИДЕО)



















Попытки провести сегодня ЛГБТ-митинг в Волгограде сорвались. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на площадь около Царицынской оперы пришли люди с плакатами против детского травматизма на дорогах. В это же время здесь собрались молодые люди с цветными волосами и характерной внешности, которые ранее уведомляли администрацию города о намерении провести здесь митинг за права ЛГБТ-молодежи в России. Однако в мэрии предупредили заявителя Владислава Погорелова, что в это же время у Царицынской оперы соберутся участники другой акции, которые уведомили о проведении своего мероприятия раньше.













Интересно, что участники акции против детского травматизма пытались повлиять на молодых людей душеспасительными беседами и говорили о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей. Одна из женщин, которая пришла на «приличный» митинг, стала писать заявление на представителей секс-меньшинств.













Полицейские отвели в сторону для беседы Владислава Погорелова, который держал в руках свернутый плакат. Впоследствии его и еще несколько человек попросили проехать со стражами порядка в отдел полиции. При этом в сторону защитников ЛГБТ-молодежи из уст крепких мужчин прозвучала нецензурная брань.













Напомним, Владислав Погорелов со своими товарищами хотел привлечь внимание общественности к проблемам несовершеннолетних геев и лесбиянок, выступить за расширение прав представителей ЛГБТ и однополые браки. Чиновники письменно проинформировали Погорелова о том, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних он может быть привлечен к административной ответственности.



