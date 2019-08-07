Происшествия 07.08.2019 11:55
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07.08.2019 11:55
Полицейские разыскивают интернет-мошенника, который обманул жителя Волгограда на 95 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102». По информации УМВД России по Волгограду, 38-летний житель Ворошиловского района на одном из сайтов увидел объявление о продаже лодочного мотора. Связавшись с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона, мужчина перевел на расчетные счета задаток и стал ожидать доставки товара. Позже волгоградец понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию.
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