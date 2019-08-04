В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку





В Волгограде приступают к благоустройству самого, пожалуй, непрезентабельного городского сквера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выделено 2 миллиона рублей на проведение работ по укладке плитки в сквере «Старая Одесса» на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе города.





Этот сквер находится прямо под окнами участка мировых судей, однако выглядит это место как настоящая помойка. Кучи мусора, разбитый асфальт, запущенные деревья - вообщем, все не так, как в жемчужине у моря.



























