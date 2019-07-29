



Сегодня стартовала последняя неделя третьей смены детского оздоровительного лагеря в Дубовском районе на реке Песковатка, где отдыхают 55 детей работников «Красного Октября» в возрасте от 7 до 15 лет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в предыдущую смену, с 23 июня по 13 июля, оздоровились 45 школьников по льготным путевкам от завода. В четвертую смену поедут еще 10 ребят.

Предприятие оплатило 90% от стоимости поездок, остальные 10% внесли родители, при этом многодетные и неполные семьи полностью освобождены от платы.

Лагерь, где сейчас отдыхают дети краснооктябрьцев, одновременно принимает 450 человек. В минувшую пятницу представители «Красного Октября» проверили, как организован детский отдых и отвечают ли условия пребывания школьников установленным нормативам. В учреждении создана полноценная инфраструктура: в корпусах предусмотрены санузлы с душем, на территории лагеря установлены питьевые фонтанчики и мойки. Медицинский пункт полностью укомплектован медикаментами и средствами первой помощи, в столовой организовано полноценное 5-разовое питание – все блюда готовятся непосредственно в лагере.

«Особое внимание уделяется противопожарной безопасности, – рассказали в дирекции оздоровительного учреждения. – По всей территории смонтированы пожарные гидранты, они проходят регулярные проверки на работоспособность. Еженедельно с детьми проводятся инструктажи на случай пожара и учебная эвакуация, при этом дети не знают заранее, когда именно объявят тревогу».

Досуг школьников также организован на высшем уровне: каждый день трехнедельной смены расписан по минутам. Дети участвуют в разнообразных мастер-классах, развивающих играх и спортивных соревнованиях, проводят концерты творческой самодеятельности. В программу дня также включены прогулки и плавание в открытом бассейне. Ярким завершением каждого вечера становится дискотека.

«В лагере я в первый раз, и больше всего мне здесь нравится плести фенечки и танцевать на мастер-классах, – рассказала 7-летняя Амалия Андреева. – Здесь я нашла много новых друзей, тут добрые вожатые, они нам во всем помогают. Домой уезжать совсем не хочется»!

В завершение своего визита всем детям работников «Красного Октября», которые сейчас отдыхают в лагере, были вручены фирменные бейсболки и браслеты с символикой предприятия.

Традиция проведения летних оздоровительных кампаний существует уже полтора десятка лет. В этом году проведение летней оздоровительной кампании стало одним из важнейших направлений социальной политики «Красного Октября» – задачу по выполнению всех социальных обязательств перед работниками поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, в планах у руководства «Красного Октября» – открытие собственного лагеря для детей заводчан. Он сможет функционировать круглый год, на его базе предусмотрят все необходимое для отдыха, профилактических лечебных мероприятий, учебы и полноценного развития школьников.











