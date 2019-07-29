В Волгограде коммерсант ответит в суде за миллионные махинации с НДС

Расследования 29.07.2019 12:17
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29.07.2019 12:17
Суд ожидает в Волгограде директора крупной фирмы, занимающейся торговлей продуктами питания. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, коммерсант обвиняется в уклонение от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2015-2017 годах он включил в декларации заведомо ложные сведения о закупке продуктов питания и пищевых добавок у семи организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле продукция закупалась у граждан и предпринимателей, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом он не уплатил НДС в сумме более 5,4 млн рублей. Вину в содеянном коммерсант полностью признал. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По информации "Высоты 102", перед судом предстанет руководитель ООО "ВолгоТрейд".
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