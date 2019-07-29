Расследования

В Волгограде коммерсант ответит в суде за миллионные махинации с НДС

Расследования 29.07.2019 12:17
1006 2
29.07.2019 12:17


Суд ожидает в Волгограде директора крупной фирмы, занимающейся торговлей продуктами питания. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, коммерсант обвиняется в уклонение от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2015-2017 годах он включил в декларации заведомо ложные сведения о закупке продуктов питания и пищевых добавок у семи организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле продукция закупалась у граждан и предпринимателей, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом он не уплатил НДС в сумме более 5,4 млн рублей. Вину в содеянном коммерсант полностью признал. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По информации "Высоты 102", перед судом предстанет руководитель ООО "ВолгоТрейд". 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
24112 47
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
20834 43
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
15265 16
Расследования
29.07.2019 14:40
Расследования 29.07.2019 14:40
370 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 13:05
Расследования 29.07.2019 13:05
3208 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 09:54
Расследования 29.07.2019 09:54
2916 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 16:00
Расследования 28.07.2019 16:00
3329 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 11:48
Расследования 28.07.2019 11:48
4013 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 06:14
Расследования 28.07.2019 06:14
4905 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.07.2019 11:25
Расследования 27.07.2019 11:25
10877 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 15:56
Расследования 26.07.2019 15:56
8526 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 13:15
Расследования 26.07.2019 13:15
1150 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 10:38
Расследования 26.07.2019 10:38
19143 22 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 15:27
Расследования 25.07.2019 15:27
8618 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 14:14
Расследования 25.07.2019 14:14
7353 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.07.2019 11:46
Расследования 25.07.2019 11:46
20834 43 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
5665 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.07.2019 08:48
Расследования 24.07.2019 08:48
6868 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:00
Всю правду о страховых представителях открыл СОГАЗ-МедСмотреть фотографии
14:40
Дело о коррупции в комитете промышленности Волгоградской области отправлено в судСмотреть фотографии
14:21
Дети работников «Красного Октября» отдыхают по льготным путевкам от заводаСмотреть фотографии
14:18
Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Дефекты ремонта башни на доме Масляева в Волгограде устранят по гарантииСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде разгорелся первый предвыборный скандал Смотреть фотографии
13:05
Загрязнено 5 километров: следователи дадут оценку ЧП с соляной кислотой в Волгоградской области Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде коммерсант ответит в суде за миллионные махинации с НДССмотреть фотографии
12:04
«Есть логотип»: Волгоград посоревнуется с Волжским в праздновании юбилея Смотреть фотографии
11:48
«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вораСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде изменят расписание трамваев из-за ночного ремонта рельсовСмотреть фотографии
10:43
«Ростелеком» назвал Волжский аккумулятором позитива и инновацийСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде «метки» поставят на входных дверях квартир и домов должников Смотреть фотографии
09:54
В Волгограде хозяйка платежных терминалов обвиняется в хищении 161 млн рублейСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области 7 тысяч раков вернули в воду после изъятия у браконьераСмотреть фотографии
09:27
Райффайзенбанк рассказал волгоградским предпринимателям о причинах блокировки счетовСмотреть фотографии
09:18
На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажаСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислотаСмотреть фотографии
21:35
"В глазах троится": Диму Билана "размножили" в последний день юбилейной недели Волжского (ФОТО И ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
20:52
«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:50
«А потанцевать?»: атмосферные вечера проходят в новых парках Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Лжезастройщика осудили в Волгограде за продажу жилья в несуществующем домеСмотреть фотографии
13:48
Без парада, но с настроением: волгоградцы отмечают День ВМФСмотреть фотографии
13:33
В селе Волгоградской области вспыхнул конфликт из-за скотиныСмотреть фотографии
11:48
Брали сигареты и сейфы: в Волгоградской области членам «сетевой банды» вынесут приговорСмотреть фотографии
11:18
Леса Волгоградской области после дождей затаили опасностьСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области четверо детей пострадали в ДТП на дорогахСмотреть фотографии
06:14
Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого автоСмотреть фотографии
20:52
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
В Волжском родители назвали малыша в честь основателя городаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 