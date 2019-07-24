Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высоты

Происшествия 24.07.2019 18:51
413 0
24.07.2019 18:51
Несчастный случай произошел сегодня ночью на одном из предприятий в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, тело 24-летнего электрика было обнаружено на полу в одном из цехов. По предварительной информации, он упал с 5-метровой лестницы на лежащие на полу металлические трубы. Это произошло во время выполнения работ по монтажу электрического кабеля крана-балки к щитовой в ночную смену. По факту смерти мужчины проводится проверка. На место проишествия выезжал следователь районного отдела СУ СКР по региону. По предварительной информации, гибель электрика произошла в ЗАО НПО «Ахтуба».
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
23255 0
29.06.2019 11:48
26856 0
17.07.2019 14:32
13804 13
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО)24.07.2019 14:35
Происшествия 24.07.2019 14:35
1211 1 Обсудить
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюсть24.07.2019 12:38
Происшествия 24.07.2019 12:38
2663 6 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком24.07.2019 11:49
Происшествия 24.07.2019 11:49
2083 16 Обсудить
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроцикле24.07.2019 10:48
Происшествия 24.07.2019 10:48
639 1 Обсудить
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области23.07.2019 20:14
Происшествия 23.07.2019 20:14
8234 0 Обсудить
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в Волгограде23.07.2019 12:28
Происшествия 23.07.2019 12:28
4343 10 Обсудить
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителю23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
4061 2 Обсудить
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
3126 6 Обсудить
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллона22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
6005 2 Обсудить
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилки22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3450 8 Обсудить
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумаге22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7414 10 Обсудить
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской области22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7741 3 Обсудить
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангале22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4895 1 Обсудить
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобуса21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3398 0 Обсудить
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3785 0 Обсудить
Реклама