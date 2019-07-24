Происшествия

Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высоты

Происшествия 24.07.2019 18:51
413 0
24.07.2019 18:51


Несчастный случай произошел сегодня ночью на одном из предприятий в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, тело 24-летнего электрика было обнаружено на полу в одном из цехов. По предварительной информации, он упал с 5-метровой лестницы на лежащие на полу металлические трубы. Это произошло во время выполнения работ по монтажу электрического кабеля крана-балки к щитовой в ночную смену. По факту смерти мужчины проводится проверка. На место проишествия выезжал следователь районного отдела СУ СКР по региону. По предварительной информации, гибель электрика произошла в ЗАО НПО «Ахтуба».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг
13.07.2019 10:53
23255 0
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)
29.06.2019 11:48
26856 0
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО)
17.07.2019 14:32
13804 13
Происшествия
24.07.2019 14:35
Происшествия 24.07.2019 14:35
1211 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.07.2019 12:38
Происшествия 24.07.2019 12:38
2663 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.07.2019 11:49
Происшествия 24.07.2019 11:49
2083 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.07.2019 10:48
Происшествия 24.07.2019 10:48
639 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 20:14
Происшествия 23.07.2019 20:14
8234 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 12:28
Происшествия 23.07.2019 12:28
4343 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
4061 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
3126 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
6005 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3450 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7414 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7741 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4895 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3398 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3785 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:51
Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высотыСмотреть фотографии
18:25
Трое кандидатов в губернаторы Волгоградской области споткнулись о муниципальный фильтрСмотреть фотографии
17:08
Все ее трещинки: статую «Родина-мать» в Волгограде реставрируют сантиметр за сантиметром Смотреть фотографии
16:31
МегаФон добавил новое решение в защите от киберугрозСмотреть фотографии
15:37
Спешил на море: водителя из Башкирии проверяют на причастность к гибели семейной пары в ДТП под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Жителей села в Волгоградской области перед выборами избавили от транспортных мученийСмотреть фотографии
15:05
Дворец спорта в Волгограде «окутают сетями» почти за 33 млн рублейСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В деле о крушении катамарана могут появиться новые фигуранты из числа силовиков ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюстьСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молоткомСмотреть фотографии
10:50
В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские рукиСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроциклеСмотреть фотографии
10:14
Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею БочаровуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговорСмотреть фотографии
09:18
На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цехаСмотреть фотографии
08:48
Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
20:14
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой Смотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баковСмотреть фотографии
18:29
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram» Смотреть фотографии
18:22
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом
17:15
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонтСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 