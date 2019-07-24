Студенты ИАиС ВолгГТУ уже с третьего курса совмещают обучение и работу по специальности на предприятиях Волгограда





Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ – единственный вуз нижневолжского региона, который в 2017 году запустил успешный пилотный проект по реализации практико-ориентированного подхода к подготовке кадров на примере совместной работы с ООО «Концессии теплоснабжения».

Как сообщили в институте ИА «Высота 102», студенты, обучающиеся по направлению 08.03.01 «Строительство» (профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция») и направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Энергообеспечение предприятий»), уже с 3-го курса совмещают обучение в ВУЗе и практическую работу на предприятиях ООО «Концессии теплоснабжения» по выбранной специальности обучения.

Как это происходит? В ИАиС пояснили, что студент неделю обучается в ВУЗе, а следующую неделю работает на предприятии. При этом он получает не только стипендию, но и заработную плату, что освобождает его от поиска дополнительных непрофессиональных подработок.

Кроме того, начиная с первого дня работы, студентам открывается трудовая книжка и им идет профессиональный стаж, а по окончании учебы выпускник получает гарантированное трудоустройство, причем не только в волгоградском регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где ООО «Концессии теплоснабжения» имеют свои подразделения.

«Предприятие при этом получает высококвалифицированного молодого специалиста, на практике освоившего профессию, имеющего не только теоретические знания, но и получившего хорошую практическую подготовку на современном высокотехнологичном оборудовании. Такой подход дает молодому специалисту возможность достаточно быстрого и успешного карьерного продвижения», – рассказали информагентству в ИАиС.

Исходя из успешного двухлетнего опыта по внедрению данного подхода, в настоящий момент руководство ИАиС ВолгГТУ ведет переговоры с ведущими предприятиями региона по заключению договоров по всем направлениям подготовки с упором на реализацию практико-ориентированного подхода к обучению специалистов.



