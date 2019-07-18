От теста к старту: МегаФон запускает решение «Умное ЖКХ»

Телеком 18.07.2019 10:42
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18.07.2019 10:42
Ключевой игрок российского рынка интернета вещей – компания «МегаФон» – представила собственное решение «Умное ЖКХ». Новый продукт нацелен на решение задач поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и застройщиков недвижимости, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному контролю энергоресурсов.
Как сообщила ИА «Высота 102», в 2017 году "МегаФон" успешно внедрил «умные счетчики» в жилых домах Иннополиса в Татарстане. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT*. Сегодня этим решением уже пользуются управляющие компании и застройщики России.
Комплексное решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, удобное web-приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами.
Решение позволяет производить учет и контроль за потреблением электричества, тепла, газа и воды. Дополнительно к системе можно подключить весь спектр пожарно-охранных датчиков таких, как датчики протечки, движения, вскрытия и т.д.
Благодаря решению «Умное ЖКХ» снабжающие и управляющие организации получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль за поставкой и передачей ресурсов, функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов и связанных с ними убытков.
«Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными системами 1С и ГИС ЖКХ. Оно обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных ЖКХ в ручном режиме и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению.
«Наше новое решение, выпущенное специально для ЖКХ, учитывает все специфичные, местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, сложившуюся практику управления сферой городского хозяйства, — заявил руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона Павел Иванченко. — Нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли».
Как это работает в Иннополисе можно посмотреть здесь.
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