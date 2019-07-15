В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского района

Общество 15.07.2019 12:47
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15.07.2019 12:47
Сегодня объявлено о старте работ на второй очереди сквера у парохода - памятника «Гаситель», сообщает ИА «Высота 102». Подрядная организация приступила к благоустройству территории волжской набережной, идущей в сторону Ворошиловского района Волгограда. Согласно проекту, еще недавно заброшенный береговой участок, примыкающий к уже обновленной первой очереди сквера, должен превратиться в великолепную зону отдыха с пешеходными дорожками, шезлонгами, теневыми навесами, уголками для активного отдыха и расслабления.
Почти половину площади отведут под зеленую зону, где высадят около 40 деревьев. По желанию жителей района на набережной появится большая площадка с резиновым покрытием и современным оборудованием для занятий спортом на свежем воздухе. Проектировщики даже предусмотрели устройство питьевого фонтанчика для тех, кому потребуется освежиться. Под реставрацию попадает и сам пожарный пароход «Гаситель» - сейчас проектная документация проходит экспертизу. По данным администрации Ворошиловского района, конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение реставрации «Гасителя» будут объявлены в ближайшее время.
По планам, пароход-памятник должен «помолодеть» уже до конца этого года.
Напомним, благоустройство первой очереди сквера у «Гасителя» началось в 2018 году.
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