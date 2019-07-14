По какой причине регоператор так и не разобрался с базами данных, неизвестно. Сигналы о том, что люди получают счета, в которых значатся фамилии граждан, не имеющих отношения к указанным адресам, поступали с самого начала работы ООО «Управление отходами – Волгоград» в регионе. Компания, напомним, начала свою деятельность в Волгоградской области с января текущего года. На календаре – середина лета, а актуальная база данных получателей услуги все еще является для регионального оператора чем-то недостижимым.
Общество 14.07.2019 06:09
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14.07.2019 06:09
Платежные документы для внесения платы за обращение с ТКО уже который месяц наводят зловещий ужас на некоторых жителей Краснослободска Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники частных домовладений получают счета, адресованные давно умершим людям. В том числе погибшим при трагических обстоятельствах. «20 лет назад на месте нашего дома стояла хибара, в которой случился пожар и погиб мужчина. С тех пор владельцы земельного участка менялись, а 5 лет назад, построив новый дом, сюда переехали мы. Так вот квитанции за мусор почему-то приходят на имя того самого заживо сгоревшего человека. Пытались дозвониться до компании «Управление отходами – Волгоград», но никто не отвечает», - рассказывает супружеская пара, проживающая на улице Больничной в Краснослободске. Похожая история у еще одной семьи с соседней улицы. «К нам приходят квитанции на имя родственника, который свел счеты с жизнью 15 лет назад после того, как освободился из мест заключения. Каждый раз как вижу его фамилию в платежке, становится не по себе», - говорит жительница Краснослободска Валентина.
По какой причине регоператор так и не разобрался с базами данных, неизвестно. Сигналы о том, что люди получают счета, в которых значатся фамилии граждан, не имеющих отношения к указанным адресам, поступали с самого начала работы ООО «Управление отходами – Волгоград» в регионе. Компания, напомним, начала свою деятельность в Волгоградской области с января текущего года. На календаре – середина лета, а актуальная база данных получателей услуги все еще является для регионального оператора чем-то недостижимым.
По какой причине регоператор так и не разобрался с базами данных, неизвестно. Сигналы о том, что люди получают счета, в которых значатся фамилии граждан, не имеющих отношения к указанным адресам, поступали с самого начала работы ООО «Управление отходами – Волгоград» в регионе. Компания, напомним, начала свою деятельность в Волгоградской области с января текущего года. На календаре – середина лета, а актуальная база данных получателей услуги все еще является для регионального оператора чем-то недостижимым.
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