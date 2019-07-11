Мыли, красили и белили: к приезду губернатора Волгоградской области Жирновск преобразился

Сегодня ранним утром в Жирновский район с рабочей поездкой отправился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сообщает ИА «Высота 102». О том, что в райцентр приедет высокопоставленный гость, жители города догадались еще несколько дней назад, отмечая аномальную активность коммунальных служб. Улицы активно убирали, деревья белили. Возле Жирновского дома интерната для престарелых и инвалидов накануне покрасили металлическое ограждение, установленное вдоль проезжей части.

В одном из самых отдаленных районов области у главы региона сегодня обширная программа. В частности, он намерен заехать в сельхозпредприятие "Заря", оценить благоустройство территорий и обязательно встретиться с жителями, которые могут рассказать ему о наболевших проблемах.



