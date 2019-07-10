Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»

Общество 10.07.2019 18:38
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10.07.2019 18:38
Члены общественной наблюдательной комиссии города Москва, как и обещали, посетили следственный изолятор «Лефортово», где в настоящее время находится экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области, советник председателя СК РФ Александра Бастрыкина Михаил Музраев. Как рассказал ИА «Высота 102» ответственный секретарь ОНК города Москва Иван Мельников, правозащитникам удалось побеседовать с генерал-лейтенантом юстиции, который рассказал, что в целом чувствует себя стабильно, регулярно получает необходимые медикаменты, может пользоваться тонометром и очень благодарен медикам изолятора за внимание. Вместе с тем, перенесший в свое время инсульт Михаил Музраев, периодически ощущает онемение руки. Правозащитники разъяснили, что в случае необходимости оказания высокотехнологичной помощи, есть возможность доставки арестанта СИЗО в медучреждение под конвоем. Что касается проблемы недоступности общения с адвокатами, о которой сообщали многие региональные и федеральные СМИ, то генерал Музраев выразил надежду, что защитники в ближайшее время смогут к нему попасть. По крайней мере, в СИЗО поступили сведения о допуске к делу одного из адвокатов. Как стало известно ИА «Высота 102», адвокатам подследственных, содержащихся в ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России, известном как «Лефортово», раз в две недели приходится тянуть жребий, чтобы распределить время встреч с подзащитными. По итогам визита в следственный изолятор московские правозащитники составили рекомендации в адрес ФСИН с просьбой обеспечить дальнейший контроль состояния здоровья Михаила Музраева и реализацию его законного права на общение с адвокатами.
На сегодняшний день, по информации членов ОНК, Михаил Музраев содержится в двухместной камере в недавно отремонтированном корпусе следственного изолятора. В камере есть телевизор и холодильник. Соседом генерала является бывший сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в тяжком преступлении. Сам Михаил Музраев подозревается в особо тяжком преступлении. Ему инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Дело ведет следственное управление ФСБ. Информацию о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес» Федеральная служба безопасности России официально обнародовала месяц назад.
В суде перед избранием ему меры пресечения Михаил Музраев ответил на вопрос журналистов, что считает себя невиновным, а позже прокомментировал выдвинутые обвинения : «Это все фантазии следователей. Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал. То есть те люди, которых я разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против меня», — сказал генерал.
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