В центре Волгограда разбирают модные летние террассы





Сегодня в Волгограде начали разбирать три летние площадки со стороны улиц Советской и Комсомольской, расположенных около популярных заведений общепита - Harat’s pub и Meal Me. Не получив от муниципалитета разрешения на установку, предприниматели тем не менее возвели летние террасы, при этом значительно сузив пешеходную часть улицы, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Хотя для выполнения этих работ был нанят подрядчик, сотрудники заведений сами освободили террасы от летней мебели, сняли занавески. Никакой тяжелой техники не наблюдалось.





Добавим, что сейчас на территории Центрального района работают 35 уличных террас рядом с заведениями общественного питания. Разрешение на их размещение владельцы кафе получили в районной администрации. На каждый такой объект составлен эскизный проект, прошедший согласование в профильных службах города – в документе отражена конфигурация, основные параметры и архитектурный стиль сезонного объекта. В частности, при установке на пешеходных зонах данных конструкций для удобства пешеходов обязательно учитывается ширина проходов.



