Общество

В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензии

Общество 06.07.2019 06:46
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06.07.2019 06:46



Частный перевозчик в Волгоградской области поплатился за самовольное сокращение количества рейсов на маршруте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, суд прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №173 "г.Волгоград (ТРК "Парх-Хаус" - р.п. Средняя Ахтуба (Рынок)", выданного индивидуальному предпринимателю Леониду Кравченко. Он имел право осуществлять перевозки до 17 ноября 2021 года, однако свои обязательства выполнял плохо. Согласно материалам дела, на перевозчика в апреле текущего года в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что расписание движение автобусов на маршруте №173 не соблюдается, на линию автобусы не выходят. Внеплановая проверка показала, что интервал движения автобусов на данном маршруте составляет свыше 3 часов. Также установлено, что перевозчик не обеспечил предоставление в РНИС ВО информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по указанному маршруту. Данные нарушения суд посчитал достаточными для того, чтобы лишить индивидуального предпринимателя права на осуществление перевозок. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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