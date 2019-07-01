В Волгоградской области в перевернувшемся из-за лопнувшей шины автомобиле покалечились двое астраханцев
Происшествия 01.07.2019 16:55
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01.07.2019 16:55
В Михайловке Волгоградской области в результате ДТП госпитализированы с переломами двое жителей города Знаменск Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась ранним утром из-за лопнувшей задней правой шины автомобиля ВАЗ-21074, за рулем которой находился 23-летний житель Алексеевского района. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Травмы получили пассажиры машины – 32-летний и 31-летний мужчины.
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