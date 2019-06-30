Расследования

В Волгограде «коллекционера» канализационных люков отправили в колонию-поселение

Расследования 30.06.2019 06:01
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30.06.2019 06:01


К 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен похититель канализационных люков в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине, который уже имел несколько судимостей, ужесточили наказание по требованию прокуратуры. Ранее Красноармейский районный суд Волгограда приговорил его за кражу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Установлено, что житель района похитил люки с двух канализационных колодцев, причинив ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. С места происшествия он скрылся, распорядившись похищенным по собственному усмотрению. Суд учел рецидив преступлений, что мужчина не встал на путь исправления, совершив тайное хищение имущества, относящееся к категории умышленных преступлений.

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