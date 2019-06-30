В Волгограде «коллекционера» канализационных люков отправили в колонию-поселение





К 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен похититель канализационных люков в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине, который уже имел несколько судимостей, ужесточили наказание по требованию прокуратуры. Ранее Красноармейский районный суд Волгограда приговорил его за кражу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Установлено, что житель района похитил люки с двух канализационных колодцев, причинив ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. С места происшествия он скрылся, распорядившись похищенным по собственному усмотрению. Суд учел рецидив преступлений, что мужчина не встал на путь исправления, совершив тайное хищение имущества, относящееся к категории умышленных преступлений.



