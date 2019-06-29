Спорт

«По сто больше не будет»: самые дешевые билеты на матчи волгоградского «Ротора» подорожали

Спорт 29.06.2019 10:53
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29.06.2019 10:53


В ФК «Ротор» представили новую билетную программу на новый сезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, теперь каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов с помощью специального промокода. Также теперь самый дешевый билет на матчи волгоградской команды будет стоить 150 рублей. Стоимость более дорогих билетов варьируется от 250 до 600 рублей. 
Напомним, в конце  прошлого сезона посещать игры волгоградского клуба можно было всего за 100 рублей. Такая цена распространялась на все секторы и трибуны, кроме вип-мест. 

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