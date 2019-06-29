«По сто больше не будет»: самые дешевые билеты на матчи волгоградского «Ротора» подорожали





В ФК «Ротор» представили новую билетную программу на новый сезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, теперь каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов с помощью специального промокода. Также теперь самый дешевый билет на матчи волгоградской команды будет стоить 150 рублей. Стоимость более дорогих билетов варьируется от 250 до 600 рублей.

Напомним, в конце прошлого сезона посещать игры волгоградского клуба можно было всего за 100 рублей. Такая цена распространялась на все секторы и трибуны, кроме вип-мест.



