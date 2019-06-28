Происшествия

Под Волгоградом школьник погиб под завалом песка

Происшествия 28.06.2019 12:20
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28.06.2019 12:20


Трагедией окончилась детская игра в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ЧП случилось накануне вечером в поселке ОПХ. По предварительным данным, девятилетний мальчик играл во дворе своего дома. Предположительно, он выкопал яму в песке и залез в нее. Внезапно песок стал осыпаться в яму и похоронил ребенка. Мальчишка задохнулся. В СУ СК России по Волгоградской области уточнили, что трагедия произошла не во дворе частного дома, а около него. Мальчик увидел насыпь песка, высотой около полутора метров, сделал подкоп. Когда он забрался в собственноручно вырытое углубление произошел обвал песка, из-под которого самостоятельно выбраться ребенок не смог. Очевидцем случившегося стал мимо проезжавший сосед школьника, который тут же кинулся на помощь, но спасти пострадавшего не удалось. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

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