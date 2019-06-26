Общество

В Волгоградской области председателя сельсовета лишили мандата за несданную декларацию

Общество 26.06.2019 15:53
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26.06.2019 15:53


Депутатского мандата лишилась председатель сельского Совета Зарянского сельского поселения Калачевского района Ольга Мурашкина. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области,  решение о досрочном прекращении  полномочий председателя сельский совет принял после представления прокуратуры. Проведенная надзорным ведомством проверка нашла допущенное народной избранницей нарушения антикоррупционного законодательства. Так,  в этом году Мурашкина в положенный срок не предоставила сведения о доходах и имуществе  - не только своих, но и супруга.
Несмотря на прекращение полномочий председателя, кворум сохранен, работа совета  продолжается в штатном режиме.
 

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