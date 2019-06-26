Общество 26.06.2019 15:53
415 3
26.06.2019 15:53
Депутатского мандата лишилась председатель сельского Совета Зарянского сельского поселения Калачевского района Ольга Мурашкина. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, решение о досрочном прекращении полномочий председателя сельский совет принял после представления прокуратуры. Проведенная надзорным ведомством проверка нашла допущенное народной избранницей нарушения антикоррупционного законодательства. Так, в этом году Мурашкина в положенный срок не предоставила сведения о доходах и имуществе - не только своих, но и супруга.
Несмотря на прекращение полномочий председателя, кворум сохранен, работа совета продолжается в штатном режиме.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25451 32
13.06.2019 14:04
29285 24
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливню26.06.2019 16:18
Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонку26.06.2019 15:02
В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режим26.06.2019 14:31
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку Роспотребнадзора26.06.2019 12:03
Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дороги26.06.2019 11:18
В Волгограде пенсионерка за секунду лишилась потолка и газа в квартире26.06.2019 09:02
Разорившийся фермер из Волгоградской области выплатил долг работникам после возбуждения уголовного дела25.06.2019 16:23
Житель Волгоградской области отправится в колонию строгого режима за пьяную езду25.06.2019 15:59
В Волгоградском отделении «Союза журналистов» - новый руководитель25.06.2019 13:08
VIP-оборона: федеральный инспектор никак не переедет из охваченного ремонтом здания каланчи в Волгограде25.06.2019 13:07
Волгоградские разведчики покорили горы Северной Осетии25.06.2019 12:25
Жительница Волгограда перевела мошенникам полмиллиона на "безопасные" счета25.06.2019 11:17
В Волгоградской области избавляются от «фейковых» УК25.06.2019 10:59
Волгограду и Волжскому дали денег на расселение аварийных домов25.06.2019 10:35
В Волгограде водитель трамвая взыскала с МУП ущерб за травмы25.06.2019 08:12
Реклама