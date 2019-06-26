Расследования

Бизнесмен из Волгоградской области заплатит за стихийные кафешки у трассы "Москва-Астрахань"

Расследования 26.06.2019 10:55
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26.06.2019 10:55


Заплатить компенсацию за самовольно занятую землю, находящуюся у федеральной трассы “Москва-Астрахань”, придется бизнесмену из Иловлинского района. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по решению суда мужчине придется выплатить 1 миллион 340 тысяч рублей. Иск подала прокуратура после  проверки.
Выяснилось, что  предприниматель занял земельный участок в Иловле площадью 2071 квадратный метр. Земля находится в федеральной собственности. Там он смог разместить 11 закусочных. Каких-либо правоустанавливающих документов на землю у него не было, за ее аренду он также не платил. Торговля в точках общепита шла около полутора лет. Ранее райсуд обязал коммерсанта снести самовольно построенные объекты.  

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