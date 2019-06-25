Под Волгоградом столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть погибший

Происшествия 25.06.2019 15:25
4232 0
25.06.2019 15:25
Один человек погиб сегодня при столкновении рейсового автобуса и легковой машины в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, По предварительной информации, в 14:30 на 38 километре трассы Р-22. водитель "Lifan" выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус "Волжанин", маршрута "СНТ "Химик"-Волгоград". В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте.
В автобусе было около 30 пассажиров. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место аварии выехало руководство областного ГАИ. Прибывшие расчеты МЧС извлекли погибшего из искореженной машины и смыли вытекшее топливо с дороги.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
29941 14
17.06.2019 17:13
17507 2
12.06.2019 11:15
28118 0
Иномарка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом на трассе "Волгоград-Элиста" (ВИДЕО)25.06.2019 17:00
Происшествия 25.06.2019 17:00
2814 Обсудить
В Волгоградской области военнослужащий утонул по пути в магазин25.06.2019 12:30
Происшествия 25.06.2019 12:30
2851 1 Обсудить
В Волгограде злоумышленники в жару «высушили» целый поселок25.06.2019 10:45
Происшествия 25.06.2019 10:45
4631 1 Обсудить
В Волжском невежливый водитель сбил женщину-байкера25.06.2019 10:39
Происшествия 25.06.2019 10:39
217 Обсудить
Юный мопедист сбил школьницу в Волгоградской области25.06.2019 10:17
Происшествия 25.06.2019 10:17
212 Обсудить
В Волгоградской области двухлетняя девочка выпала из окна 3 этажа25.06.2019 09:41
Происшествия 25.06.2019 09:41
1410 Обсудить
Трое детей попали в больницу после ДТП в Волгограде24.06.2019 21:43
Происшествия 24.06.2019 21:43
3542 0 Обсудить
В Волгоградской области на Дону ищут пропавших рыбака и купальщика24.06.2019 17:25
Происшествия 24.06.2019 17:25
2737 1 Обсудить
Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь себя и бывшую супругу24.06.2019 14:25
Происшествия 24.06.2019 14:25
2573 5 Обсудить
Под Волгоградом экс-начальница сельской почты обчистила кассу24.06.2019 12:48
Происшествия 24.06.2019 12:48
1379 3 Обсудить
В Волгограде из колонии "ушли" вор и разбойник24.06.2019 12:27
Происшествия 24.06.2019 12:27
1895 0 Обсудить
Пожар произошел на заводе по производству автохимии под Волгоградом (ВИДЕО)24.06.2019 12:08
Происшествия 24.06.2019 12:08
8014 0 Обсудить
Под Волгоградом местный житель нашел вместо ягод снаряд от "Катюши"24.06.2019 11:47
Происшествия 24.06.2019 11:47
907 1 Обсудить
В Волгоградской области пьяный лихач опрокинул машину, четверо в больнице24.06.2019 10:51
Происшествия 24.06.2019 10:51
1691 1 Обсудить
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Москва-Волгоград"24.06.2019 10:38
Происшествия 24.06.2019 10:38
849 0 Обсудить
Реклама