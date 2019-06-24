



Передано в суд уголовное дело бывшего оперуполномоченного службы по контролю за оборотом наркотиков, обвиняемого в торговле дурманящими веществами и легализации преступных доходов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По версии следствия, в 2016 году мужчина, уйдя из органов, связался со своим бывшим стажером, чтобы заняться наркоторговлей.

С января по ноябрь 2017 года они через интернет сбывали сильнодействующие синтетические наркотики и психотропные вещества в Волгограде, Волжском и Камышине. Их преступный доход, получаемый через системы электронных платежей, составил более 15,5 миллиона рублей. Деньги они легализовали, купив и обналичив криптовалюту. Свою вину мужчина не признает. Оперативным сопровождением и расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального главка МВД.



