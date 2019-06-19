В Волжском женщине-инвалиду отказали в замене части протеза





Сейчас принято решения о замене изношенной части протеза.

Вмешательство сотрудников прокуратуры потребовалось, чтобы проживающей в Волжском женщине-инвалиду заменили износившуюся часть протеза. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой обратилась 29-летняя женщина - инвалид 3 группы. Она рассказала, что ей нужно было заменить часть протеза голени – силиконовый чехол. Стоимость детали составляет 50 тысяч рублей. Она обратилась в Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ с заявлением о проведении медико-технической экспертизы протеза. Женщина также настаивала на том, чтобы присутствовать при экспертизе. Однако сотрудники фонда не сообщили ей о дате проведения оценки состояния протеза, а затем отказали ей в замене дорогостоящего чехла. Проверка подтвердила слова волжанки. В адрес руководителя Волгоградского регионального Фонда социального страхования внесено представление об устранении выявленных нарушений.