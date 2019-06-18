"Приехали, но уедут": Президент ассоциации цыган в ЮФО просит волгоградцев не беспокоиться из-за ЧП в Пензенской области





У жителей Волгоградской области нет оснований переживать из-за скандального инцидента с цыганами в Пензенской области. Об этом сегодня журналистам заявил президент ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов, сообщает ИА «Высота 102».

Ни о каком массовом переселении цыган из этого региона в Волгоградскую область, по словам общественника, речи не идет. В нашей области, как отметил Горбатов, находятся максимум 4-5 семей, которые временно приехали к своим родственникам из Пензенской области, «чтобы переждать эту конфликтную ситуацию».

«На постоянное место жительства они вряд ли здесь останутся, потому что у них там остались дома», - говорит Артур Горбатов. Представитель цыган в Южном федеральном округе сегодня общался по телефону с главой Пензенской области, который рассказал, что многие из уехавших цыган уже возвращаются обратно. «Как я понял, ситуация нормализуется. Не думаю, что есть повод нашему населению переживать. Наша организация держит ситуацию под контролем. В Волгоградской области, я могу на 100% заверить, все будет тихо и спокойно», - заключил Артур Горбатов. По данным переписи 2010 года, в Волгоградской области проживает 8216 цыган

Заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области Николай Москаленко добавил, что, действительно, накануне транзитом через Волгоградскую область в Астраханскую был отправлен автобус, в котором находились 43 цыгана. Из них 4 мужчины, около 20 – женщин, остальные – дети. «ГУ МВД оказало содействие по организации сопровождения для этих семей. Сначала их отправили в Волжский, затем уже в Ахтубинск. Никаких инцидентов и эксцессов не было», - отметил Москаленко.

Напомним, на днях в Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Всего в потасовке участвовало около 150 человек. Один человек погиб, еще несколько находятся в тяжелом состоянии. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело.

Около 400 цыган после беспорядков покинули регион. В СМИ и соцсетях вскоре появилась информация о том, что якобы часть уехавших жителей Пензенской области направляются в Волгоградскую область.









