В Волгограде больной ребенок не получал лекарства

Общество 18.06.2019 11:17
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18.06.2019 11:17
По иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Основанием для предъявления иска в Ворошиловский суд послужили материалы проверки прокуратуры Дзержинского района Волгограда, проведенной по обращению матери 6-летней девочки, страдающей тяжелым заболеванием, связанным с задержкой психоречевого развития.
Вопреки требованиям законодательства девочка длительное время не обеспечивалась необходимым лекарственным препаратом. По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района Волгограда предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
По инициативе прокуратуры судебное решение обращено к немедленному исполнению.
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