Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 15.06.2019 10:57
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15.06.2019 10:57
Подросток пострадал в результате дорожного происшествия в Суровикино. Об этом сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП случилось накануне около часа дня на пересечении улиц Водопроводной и Ленина. По предварительным данным, 43-летняя женщина, ехавшая на “Ладе Гранте”, сбила 14-летнего велосипедиста. Известно, что школьник ехал в том же направлении, как и автомобиль. Подростка госпитализировали с травмами.
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