Происшествия

Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 15.06.2019 10:57
466 0
15.06.2019 10:57


Подросток пострадал в результате дорожного происшествия в Суровикино. Об этом сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области.  ДТП случилось накануне около часа дня на пересечении улиц Водопроводной и Ленина. По предварительным данным, 43-летняя женщина, ехавшая на “Ладе Гранте”, сбила 14-летнего велосипедиста. Известно, что школьник ехал в том же направлении, как и автомобиль. Подростка госпитализировали с травмами.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
28852 14
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
26488 0
В Волгограде коровы сделали работу за управляющую компанию (ВИДЕО)
26.05.2019 09:54
17616 24
Происшествия
15.06.2019 15:00
Происшествия 15.06.2019 15:00
61 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.06.2019 09:43
Происшествия 15.06.2019 09:43
941 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 18:52
Происшествия 14.06.2019 18:52
2350 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 17:30
Происшествия 14.06.2019 17:30
1168 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 17:05
Происшествия 14.06.2019 17:05
1233 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
1857 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
6008 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
759 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
8899 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 09:08
Происшествия 14.06.2019 09:08
3415 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:54
Происшествия 13.06.2019 10:54
3074 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:20
Происшествия 13.06.2019 10:20
2163 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:09
Происшествия 13.06.2019 10:09
2532 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 09:11
Происшествия 13.06.2019 09:11
2088 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.06.2019 11:41
Происшествия 12.06.2019 11:41
3501 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:00
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горкеСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
13:12
Регоператора обязали вывозить отходы из глубинки Волгоградской области и зимой, и летомСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрииСмотреть фотографии
10:57
Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушкиСмотреть фотографии
08:16
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УКСмотреть фотографии
21:11
«Кина не будет»: ЛДПР заранее «сливает» выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад Смотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщинаСмотреть фотографии
18:06
Приговор вынесен: в Волгограде разбирают фонтан-«убийцу»Смотреть фотографии
17:35
Мощь современного оружия продемонстрируют на военном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной материСмотреть фотографии
17:05
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде на месте киоска зацвели розыСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде раскрыли тайну исчезновения новых остановокСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области руководство элеватора наказали за отказ инвалиду в приеме на работуСмотреть фотографии
15:56
Мэр Волжского нашел нового зама среди депутатовСмотреть фотографии
15:49
Волгоградские предприниматели верят в лучшееСмотреть фотографии
15:06
В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде требуют признать аварийным дом с рухнувшим потолкомСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде УК наказали рублем за протекающие крышиСмотреть фотографии
12:05
Yota вернёт деньги за покупки через приложениеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крышеСмотреть фотографии
11:37
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветкаСмотреть фотографии
11:05
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:42
Губернатор Волгоградской области поделился секретами стратегии предвыборной кампании Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгоградской области ребенка-инвалида обеспечили дорогостоящим лекарством по требованию прокуратурыСмотреть фотографии
09:08
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областяхСмотреть фотографии
08:57
Андрей Бочаров сдал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 