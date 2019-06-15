Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области





Подросток пострадал в результате дорожного происшествия в Суровикино. Об этом сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП случилось накануне около часа дня на пересечении улиц Водопроводной и Ленина. По предварительным данным, 43-летняя женщина, ехавшая на “Ладе Гранте”, сбила 14-летнего велосипедиста. Известно, что школьник ехал в том же направлении, как и автомобиль. Подростка госпитализировали с травмами.